"Одного мы вообще не нашли": в полку "Скала" подтвердили часть смертей военнослужащих, о которых сообщали медиа

Во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" умерли 24 человека. Касательно всех случаев смерти проводится проверка.

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Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил Андрей Сурай, начальник группы гражданско-военного сотрудничества "Скалы". Его цитирует "Укринформ".

"Из этих 26 людей, которые были упомянуты как умершие во время БОВП, одного мы вообще не нашли. То есть это человек, не имеющий отношения к нашей части. Поэтому мы уже не можем подтвердить все 26 случаев, мы говорим о 25", – сказал представитель 425 ОШП.

Он продолжил: среди указанных 25 человек еще один мобилизованный был отправлен в учебный центр другой воинской части. Там он заболел, а позже скончался в больнице.

"Непонятно, правильно ли говорить, что человек умер в нашей в/ч, которого мы откомандировали в другую воинскую часть для обучения", – отметил Сурай.

Все указанные случаи расследуются. Сурай заверил, что если факты превышения полномочий или другие нарушения будут зафиксированы, виновные понесут законное наказание.

Также он прокомментировал заявление военной омбудсменки Ольги Решетиловой о "двух тысячах военнослужащих", которые якобы получают заместительную терапию как наркозависимые. Это не соответствует действительности.

"У нас нет двух тысяч наркозависимых. Эта информация, озвученная Ольгой Решетиловой, относится к событиям нескольких месяцев назад. Значительная часть этих военнослужащих уже не является наркозависимой, поскольку они прошли курс реабилитации. К счастью, многие из них уже не являются наркозависимыми и выполняют задачи вместе с другими мобилизованными ребятами. Мы помогли им вернуться к жизни", – сказал начальник группы гражданско-военного сотрудничества.

Он добавил, что в воинскую часть поступают мобилизованные, имеющие заключения ВЛК о том, что они здоровы и пригодны к службе. Но в случае, если в полку узнают об их зависимостях, мобилизованные проходят реабилитацию, а уже после нее – курс физической подготовки.

"Когда они проходят курс лечения, тогда для них начинается БОВП, и чаще всего человек становится в строй", – заявил Сурай. Заместительную терапию в 425 ОШП не получает ни один военнослужащий.

Что предшествовало

25 июня командование ВСУ сообщило, что командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверок и расследований.

Это произошло после публикации издания "Бабель" о возможных нарушениях: насилии, злоупотреблении властью, десятках небоевых смертей среди военнослужащих. Учитывая обнародованные данные, ГБР начало досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, Ольга Решетилова предложила реорганизовать ОШП путем разделения его на отдельные подразделения. Военная омбудсменка считает, что "управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально".

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