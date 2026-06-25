Скандал вокруг полка "Скала": в ВСУ призвали воздерживаться от поспешных выводов, но командира отстранили от должности

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины выступило с официальным заявлением в связи с информацией, опубликованной в СМИ о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". В ведомстве подчеркнули, что любые сообщения о возможных нарушениях прав военнослужащих должны быть тщательно проверены в рамках правовых процедур.

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Заявление было опубликовано 25 июня в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. В нём указано, что "ни боевая необходимость, ни интенсивность подготовки, ни репутация боевого подразделения не могут служить основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих".

Правовая оценка фактов

В Сухопутных войсках сообщили, что информация, изложенная в публикациях СМИ, требует не эмоциональных оценок, а надлежащей правовой проверки. По приведенным фактам уже работают уполномоченные органы, которые должны установить обстоятельства событий, определить ответственных лиц и дать правовую оценку.

Командование подчеркнуло, что держит ситуацию под контролем в пределах своих полномочий и содействует проведению полной, объективной и беспристрастной проверки. Также отмечается, что отдельный штурмовой полк "Скала" оказывает необходимую поддержку соответствующим органам в соответствии с требованиями законодательства.

В заявлении отдельно призвали не делать преждевременных выводов до завершения проверки. В ведомстве обратили внимание, что часть обнародованных сведений, по информации СМИ, может касаться событий, произошедших около полугода назад.

Призыв к свидетелям

В Сухопутных войсках подчеркнули, что категорически не терпят нарушений уставных норм, фактов насилия, издевательств, сокрытия травм или неоказания медицинской помощи военнослужащим.

В случае подтверждения таких фактов уполномоченными органами должны быть приняты соответствующие правовые и управленческие решения. Также военнослужащих, их родственников и возможных свидетелей призвали сообщать об известных им случаях насилия, ненадлежащего обращения, сокрытия травм или отказа в медицинской помощи в Военную службу правопорядка, Государственное бюро расследований, в Офис военного омбудсмена, на горячую линию Командования Сухопутных войск ВСУ или через официальные каналы полка.

В конце заявления Сухопутные войска призвали представителей СМИ и общественность руководствоваться фактами и правовыми процедурами и не распространять непроверенные утверждения как установленные обстоятельства. В ведомстве подчеркнули, что защита прав военнослужащих и доверие к армии требуют честной, законной и профессиональной проверки.

Отстранение командира

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверок и расследований. Об этом в комментарии изданию "Бабель" сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

В Генштабе отметили, что в настоящее время в подразделении работают правоохранительные органы. В частности, ГБР проводит досудебное расследование по фактам возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих полка. Кроме того, по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в "Скале" работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба.

В военном ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения фактов, изложенных в расследовании, виновные будут привлечены к ответственности. "Если подтвердятся факты уголовных правонарушений, виновные обязательно будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", – заявили в Генштабе.

Также там подчеркнули, что возможные кадровые решения будут приниматься по результатам проверок.

"В случае подтверждения фактов превышения полномочий должностными лицами и нарушения прав военнослужащих высшим командованием будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения", – отметили в Генштабе, добавив, что выводы будут основываться исключительно на проверенных фактах, документах, результатах официальных расследований и судебных решениях.

Что предшествовало

Вчера, 24 июня, ГБР начало досудебное расследование в отношении возможных нарушений в штурмовом полку "Скала". Основанием послужили обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих. В настоящее время следователи проверяют обстоятельства и устанавливают всех причастных.

На следующий день военный омбудсмен Ольга Решетилова предложила реорганизовать ОШП путем разделения его на отдельные подразделения, поскольку "управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально".

По словам омбудсмена, она уже обсуждала этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Последний также считает, что ситуация в ОШП может измениться, если у отдельных штурмовых подразделений будет собственный командир.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце марта во время прохождения базовой военной подготовки скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое погибших были военнослужащими именно полка "Скала".

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