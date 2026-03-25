Обеспечивал вывоз украинских детей в Россию: депутата с Харьковщины признали виновным в коллаборационистской деятельности

Одного из депутатов Купянского районного совета признали виновным в коллаборационизме и вывозе украинских детей в Россию. Ему назначено семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Чиновник перешел на сторону оккупантов на момент временной оккупации города.

Что известно

Как выяснилось, летом 2022 года во время оккупации Купянска, он добровольно перешел на сторону врага. Используя имеющийся у него бизнес по пассажирским перевозкам, он обеспечил оккупантов логистикой.

После согласования с россиянами, он определял маршруты через закрытый пункт пропуска "Должанский", предоставилчетыре автобуса и водителей, чем способствовал вывозу 214 граждан Украины в Краснодарский край России, среди которых большинство составляли дети.

"Эти действия были частью спланированной информационной кампании врага, направленной на создание иллюзии "заботы" об украинцах", — говорится в сообщении.

Поскольку осужденный находится в России, срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания, добавляют в генпрокуратуре.

Напомним, ранее Офис генпрокурора вручил подозрение двум боевикам "ДНР" и директору интерната, причастных к депортации 213 украинских детей из Донецкой области в Россию, вывоз детей был заранее спланированной операцией, а не эвакуацией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что за четыре года полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 240 тысяч уголовных правонарушений, связанных с агрессией РФ. Из них более 211 тысяч составляют военные преступления.

