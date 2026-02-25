Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что за четыре года полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 240 тысяч уголовных правонарушений, связанных с агрессией РФ. Из них более 211 тысяч составляют военные преступления. Об этом он рассказал 23 февраля в интервью французскому изданию Le Monde.

Интервью обнародовало Le Monde в понедельник, 23 февраля. Издание приводит слова Генерального прокурора о масштабах зафиксированных преступлений и ходе расследований. "На сегодня зафиксировано 211 000 военных преступлений из 241 000 правонарушений, связанных с Россией", – отметил Кравченко, подводя итоги четырех лет войны с юридической точки зрения.

Масштаб зафиксированного

Речь идет об убийствах гражданских, пытках, сексуальном насилии, депортации детей, массированных ударах по гражданской инфраструктуре и других грубых нарушениях международного гуманитарного права. Перечень, по словам прокурора, охватывает факты по всей территории страны – от прифронтовых регионов до деоккупированных населенных пунктов.

"Убийства, пытки, сексуальное насилие, массированные атаки на гражданскую инфраструктуру, мародерство..." – перечислил он. И добавил, что расследование ведут полиция, спецслужбы и следователи Офиса Генерального прокурора.

Кравченко подчеркнул, что Украина не ждет завершения войны для осуществления правосудия. По его словам, уже направлены сотни обвинительных актов в суд, а часть подозреваемых осуждены, в том числе заочно. Цель таких процессов – собрать и зафиксировать доказательства, сохранить показания потерпевших и дать правовую оценку действиям подозреваемых, даже если они находятся на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

Сотни дел в судах

По результатам расследований в суд уже направлено около 800 обвинительных актов. Украинские суды осудили 240 человек за военные преступления, часть – заочно. Самое важное, подчеркнул Генеральный прокурор, – успеть собрать доказательства.

"Цель заочных судебных процессов, которые мы проводим в соответствии с международными стандартами, заключается одновременно в сборе показаний потерпевших и свидетелей, их проверке и подтверждении судом – ведь со временем тот или иной свидетель может умереть, – а также в том, чтобы превратить подозреваемых в военных преступлениях на осужденных, на беглецов, которым больше негде скрываться, кроме России", – объяснил Кравченко.

Он также отметил, что опыт международных процессов после Второй мировой войны свидетельствует: путь к правосудию может быть длительным. Однако, по его словам, это не является основанием останавливаться или откладывать расследование.

Международное измерение

Отдельно в интервью речь шла о сотрудничестве с международными институтами. Кравченко заявил, что доволен уровнем взаимодействия с Международным уголовным судом в Гааге, который имеет полномочия рассматривать военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

На сегодня МУС уже выдал шесть ордеров на арест представителей российского руководства, в частности Владимира Путина. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей и в организации систематических ударов по гражданской инфраструктуре.

В то же время Генеральный прокурор подчеркнул, что Украина возлагает большие надежды на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России. По его словам, фундамент для этого института уже заложен в Гааге, где работает Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

"Этот трибунал – наш главный приоритет. Каждое доказательство из этих 211 000 дел будет передано в его распоряжение", – заявил Кравченко. Он отметил, что привлечение к ответственности за сам факт развязывания войны открывает возможность для преследования высшего политического и военного руководства РФ.

Опыт Бучи

Руслан Кравченко возглавил Офис Генерального прокурора в 2025 году. До этого он руководил прокуратурой Бучанского района в первые недели после деоккупации города в апреле 2022 года.

Буча находилась под оккупацией пять недель. После освобождения 2 апреля 2022 года правоохранители зафиксировали на ее улицах тела 358 мирных жителей. Именно там, по словам прокурора, он впервые столкнулся с масштабом преступлений, которые пришлось документировать.

"Мой психологический перелом – это Буча, – признался Кравченко. – Когда ты видишь сотни тел на улицах, братские могилы... Когда осознаешь, что эти люди жили обычной жизнью, имели семьи, ходили на работу, и были хладнокровно убиты только потому, что кто-то решил напасть на твою страну..."

По его словам, тщательный сбор доказательств уже тогда стал ключевой задачей для следователей. И этот принцип сохраняется сейчас – фиксировать каждое преступление, каждое свидетельство, каждый факт.

Перспектива правосудия

Генеральный прокурор подчеркнул, что даже в условиях продолжающихся боевых действий Украина продолжает системно документировать преступления. Расследования охватывают как события на линии фронта, так и факты на временно оккупированных территориях, где, по его словам, продолжается террор против гражданского населения.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас – собрать и сохранить доказательства. "Самое главное – успеть собрать доказательства", – отметил Кравченко. По его словам, в дальнейшем розыском и задержанием подозреваемых будут заниматься соответствующие службы.

Прокурор убежден, что процесс привлечения к ответственности может длиться годами. Но, как он отметил, опыт международного правосудия доказывает, что даже через десятилетия виновные могут предстать перед судом.

Отдельно он обратил внимание на то, что количество зафиксированных преступлений продолжает расти. По его словам, список военных преступников пополняется ежедневно из-за обстрелов украинских городов и действий на оккупированных территориях, которые охватывают около пятой части страны.

Как сообщал OBOZ.UA, только в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 230 человек. Среди жертв военных преступлений по меньшей мере 25 – дети.

