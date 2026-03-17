'Это военное преступление': сообщено о подозрении еще трем организаторам депортации украинских детей в Россию

Трое лиц, причастных к депортации 213 украинских детей из Донбасса в Россию, получили подозрения от Офиса генерального прокурора. Следствие установило, что вывоз детей был заранее спланированной операцией, а не эвакуацией.

В нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ) обвиняют самопровозглашенного "министра образования и науки ДНР", "главу администрации Донецка" и директора интерната. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным следствия, депортацию детей подготовили заранее. Еще 16 февраля 2022 года оккупационные власти организовали процесс так называемой "эвакуации". Руководителям учебных заведений поручили сформировать списки детей. Уже 18 февраля 213 воспитанников интерната вывезли в Россию.

Следователи отмечают, что приказы были изданы за шесть дней до начала полномасштабного вторжения. Это, по их выводам, опровергает российские заявления об "экстренном спасении" и подтверждает факт принудительного перемещения детей.

По данным Генпрокурора, по состоянию на момент публикации, ни одного "эвакуированного" ребенка не вернули в Украину. Более того, 78 детей уже незаконно передали в российские семьи.

Напомним, сотрудники СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении российскому генералу, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник командовал ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Также OBOZ.UA сообщал, жителю Геническа заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме из-за работы на оккупационные власти. По данным следствия мужчина был "директором" незаконно созданного россиянами учреждения на временно оккупированной части Херсонщины.

