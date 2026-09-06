Непосредственно координировали обыски в "не своих" колл-центрах: прокурор обнародовал записи разговоров Кропивы с Худиевыме

Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Сергей Кропива, которому инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, и руководитель Управления обеспечения исполнения полномочий генерального прокурора, бывший детектив НАБУ Айдин Худиев непосредственно координировали обыски в "не своих" колцентрах.

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Соответствующие данные следствия озвучил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Высшем антикоррупционном суде в воскресенье, во время избрания меры пресечения в отношении Кропивы. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

В частности, прокурор процитировал один из разговоров Кропивы:

"Я сейчас буду с Айдином, проговори вот. Чтобы мы там все координировали. Да, вот он там как-то придумал процедуру, каким образом будет мониторить про тех всех. Ну там же все присылают обыски на эту неделю по этой линии. Он уже может оттуда брать. Ну там чисто теоретически, он тебе скинул, ты промониторил. Блин. Ну чтобы он отвечал за то, чтобы без его ведома, твоего разрешения ничего не было. Угу. Мышкой нужно пройти в данном случае, мышечкой. Давай".

ЦПД отмечает, что Айдин Худиев играл непосредственную роль во время атаки на НАБУ и САП в прошлом году.

"Судя по записям, Кропива и Худиев непосредственно координировали обыски в "не своих" колл-центрах", — констатирует ЦПД.

"В соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" прокуроры являются независимыми. Такой контроль над обысками на уровне ОГП — это прямое нарушение закона", — отмечает Центр противодействия коррупции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП 4 сентября провели новую спецоперацию под названием "Карфаген". Была разоблачена преступная организация "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". Участники организации занимались "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и отмыванием имущества.

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