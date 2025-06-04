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СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

Анна Паскевич
Расследование
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Агент ФСБ России

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине агента ФСБ России, который передавал "графики" боевых вылетов авиации Сил обороны в Хмельницкой области. 41-летний местный безработный рассчитывал на быстрый заработок, зато теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом в среду, 4 июня, сообщили пресс-службы СБУ и Хмельницкой областной прокуратуры. По данным следствия, корректировщик российских ударов оказался безработным жителем Житомирщины, который занимался разведывательной деятельностью в Хмельницкой области.

СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

ФСБ РФ завербовала его в феврале 2025 года.

По указанию врага он должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Вооруженных сил Украины.

Также агент ФСБ должен был установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы агрессор нанес удар по аэродрому, когда бы там было максимальное количество техники.

СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

Мужчина обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", где из бинокля шпионил за полетами украинских бортов и беспилотников.

Он передавал российскому куратору данные о видах самолетов, направлениях полетов и их вооружении.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента и задокументировали его преступления.

Работники Службы безопасности провели спецмероприятия для защиты локаций Сил обороны и задержали предателя у него дома.

СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

Во время обыска у него изъят телефон с перепиской.

Расследование установило, что фигурант был завербован оккупантами через Telegram.

Сотрудник ФСБ России предложил ему сотрудничество в обмен на "быстрый заработок".

Впрочем, предатель этих денег так и не увидел.

СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Мужчина сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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