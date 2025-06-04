СБУ задержала агента ФСБ, который следил за боевыми вылетами авиации ВСУ в Хмельницкой области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине агента ФСБ России, который передавал "графики" боевых вылетов авиации Сил обороны в Хмельницкой области. 41-летний местный безработный рассчитывал на быстрый заработок, зато теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом в среду, 4 июня, сообщили пресс-службы СБУ и Хмельницкой областной прокуратуры. По данным следствия, корректировщик российских ударов оказался безработным жителем Житомирщины, который занимался разведывательной деятельностью в Хмельницкой области.

ФСБ РФ завербовала его в феврале 2025 года.

По указанию врага он должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Вооруженных сил Украины.

Также агент ФСБ должен был установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы агрессор нанес удар по аэродрому, когда бы там было максимальное количество техники.

Мужчина обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", где из бинокля шпионил за полетами украинских бортов и беспилотников.

Он передавал российскому куратору данные о видах самолетов, направлениях полетов и их вооружении.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента и задокументировали его преступления.

Работники Службы безопасности провели спецмероприятия для защиты локаций Сил обороны и задержали предателя у него дома.

Во время обыска у него изъят телефон с перепиской.

Расследование установило, что фигурант был завербован оккупантами через Telegram.

Сотрудник ФСБ России предложил ему сотрудничество в обмен на "быстрый заработок".

Впрочем, предатель этих денег так и не увидел.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Мужчина сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агента ФСБ России, который устроился на строительство командных пунктов ВСУ и передавал оккупантам их координаты. Его задачей была корректировка ракетных обстрелов со стороны агрессора.

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