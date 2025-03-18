Наводил ракеты на радиолокационные станции: СБУ задержала в Черкасской области вражеского корректировщика. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской области задержали вражеского корректировщика, который наводил российские ракеты на радиолокационные станции ВСУ в центральных регионах страны. 46-летнего мужчину дистанционно завербовала ФСБ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкасской области. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары РФ по военной и энергетической инфраструктуре центрального региона Украины. Чтобы подготовить новую серию воздушных атак, оккупанты надеялись получить координаты радиолокационных станций украинского ПВО", – говорится в сообщении.

Мужчина попал в руки врага, когда искал "быстрые деньги" в Телеграмм-каналах. После вербовки злоумышленник приступил к выполнению поставленных задач, он объезжал местность и пытался выявить боевые позиции ПВО.

Параллельно агент регистрировал геолокации критически важных энергообъектов региона и фиксировал последствия российских попаданий, чтобы и дальше корректировать воздушные атаки России.

Сотрудники СБУ обнаружили предателя на начальных этапах его разведактивности и тем самым сорвали планы агрессора. Мужчину поймали "на горячем ", когда он осуществлял доразведку неподалеку от военного объекта.

Также выяснилось, что фигурант дополнительно должен был установить напротив потенциальной цели скрытую вебкамеру, чтобы враг мог дистанционно совершать атаки.

Во время обысков у задержанного был изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он контактировал с россиянами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отметили в СБУ.

Напомним, в Запорожье сотрудники полиции задержали вражеского агента, готовившего взрывчатку для совершения терактов. Также фигурант распространял в областном центре агитационные листовки пророссийского содержания. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, работники СБУ предотвратили двойной теракт, который планировали российские спецслужбы в одном из жилых массивов Николаева для массовых жертв среди населения. В результате спецоперации агент ФСБ был задержан во время закладки взрывчатки.

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