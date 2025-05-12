Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко изменили меры пресечения: что известно о рассмотрении дела

В Днепре Шевченковский райсуд изменил меры пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко - с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Ограничения будут действовать до 12 июля, с 21:00 до 06:00.

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Об этом сообщает "Суспільне". Обоих обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР МО.

Сегодня суд перешел к рассмотрению дела по существу - изучают письменные, аудио- и видеодоказательства.

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, срок которого истекает 21 мая. Однако адвокаты обвиняемых настаивали на его смягчении.

Защита Богдана Писаренко обратила внимание на то, что срок домашнего ареста уже почти 11 месяцев, что, по словам адвоката Елены Черновой, противоречит нормам Конвенции по правам человека. Она также отметила сложную ситуацию в семье подзащитного.

"У отца Писаренко есть пенсионное удостоверение, которое свидетельствует о том, что он инвалид третьей группы, он также нуждается в помощи своего сына. Также Писаренко имеет двухлетнюю сестренку, и он проживает с матерью, которая сейчас находится в декретном отпуске, ухаживает за маленьким ребенком. Конечно семье нужна помощь их сына, для того, чтобы он работал", – сказала она.

Адвокат Николая Тищенко Евгений Солодко также выступил против круглосуточного ареста, называя его чрезмерным.

В результате суд принял решение изменить меру пресечения обоим обвиняемым. Теперь и Тищенко, и Писаренко будут находиться под ночным домашним арестом - с 21:00 до 06:00 - до 12 июля.

Что известно о деле Николая Тищенко

Тищенко обвиняют в том, что в июне 2024 года в центре Днепра он в сопровождении людей в камуфляже и полицейского силой задержал воина ГУР, ветерана войны Дмитрия Мазоху (Павлова), который в этот момент гулял с ребенком в коляске. У него отобрали ребенка из рук, надели наручники и начали избивать. Видео инцидента было распространено в соцсетях.

После общественной огласки Тищенко получил подозрение в пытках и незаконном лишении свободы бывшего воина ГУР, суд назначил ему 60 дней домашнего ареста.

Охранника Тищенко Константина Цубера приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако он заключил сделку со следствием, обязавшись давать показания против Тищенко, и был освобожден от наказания.

Самому нардепу грозит до пяти лет лишения свободы. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Тищенко, кроме того, НАБУ расследует его вероятное незаконное обогащение на более чем 30 млн грн.

По данным движения "Честно", Тищенко почти год ходил с проверками от ВСК по вырубке лесов после того, как она прекратила свою деятельность, и отчитывался о разоблачении якобы коллцентров и ботоферм. В Днепре парламентарий также объявил о рейде на сети ботоферм и коллцентров, а в суде продолжал утверждать, что борется с коррупцией.

В январе Тищенко на заседание Рады заявил, что "полностью пересмотрел" свою позицию и больше не планирует бороться с колл-центрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве выставили на продажу ресторан Emerald, бывший "Велюр" Николая Тищенко. Заявленная цена - 1,5 млн долларов, однако в объявлении указано, что окончательную стоимость можно обсуждать. Это заведение стало скандально известным в 2020 году, когда во время пандемии продолжало работу, а Тищенко это отрицал.

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