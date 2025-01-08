Скандальный Тищенко засветился на заседании Рады после домашнего ареста. Фото и видео

Народный депутат Николай Тищенко в среду, 8 января, пришел на заседание Верховной Рады после домашнего ареста. Он заявил, что "полностью пересмотрел свою позицию" и больше не планирует бороться с колл-центрами.

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О появлении Тищенко сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. В разговоре с Гончаренко Тищенко сказал, что "полностью пересмотрел" свою позицию.

"Я переворачиваю страницу. Я понял, что эта борьба никому не нужна. Я буду выполнять только свои парламентские обязанности. Я выполнял обращение своих избирателей", – сказал он.

По словам Гончаренко, Тищенко также "перелистывает" в новом году борьбу против "лесной мафии".

В настоящее время он намерен сконцентрироваться на помощи военным.

"Говорит, что теперь будет Тайным Сантой и уже даже готовит законопроект о Тайном Санте. А еще, по его мнению, нам нужно стать одной семьей с американцами", – рассказал нардеп.

Ранее Тищенко находился под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря.

В понедельник, 6 января, суд в Днепре должен был переизбрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 10 января из-за ходатайства адвоката об отводе судьи.

Что известно о деле Тищенко

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года в центре Днепра Тищенко в сопровождении людей в камуфляже и представителя Нацполиции силой задержал военного спецподразделения ГУР Kraken, ветерана войны Дмитрия Павлова, который гулял по городу с младенцем в коляске. Неизвестные в балаклавах отобрали ребенка из рук военного, надели на него наручники и стали избивать.

После инцидента Тищенко вручили подозрение в пытках и незаконном лишении свободы бывшего военного и назначили Тищенко 60 дней домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Движение "Честно установило", что Тищенко почти год ходил с проверками от временной следственной комиссии по вырубке лесов "Нацресурс" после того, как она прекратила свою деятельность, и отчитывался о деятельности уже несуществующей ВСК, а также о разоблачении якобы колл-центров и ботоферм. В Днепре Тищенко также объявил о якобы рейде на сети ботоферм и колл-центров и даже на суде продолжал утверждать, что отчаянно борется с коррупцией.

Охранника Тищенко Константина Цуберу суд признал виновным и присудил к пяти годам тюрьмы. Однако Цубер заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против Тищенко, и был освобожден от наказания.

Самому нардепу грозит до пяти лет лишения свободы. Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Тищенко, а НАБУ расследует его вероятное незаконное обогащение более чем на 30 млн грн.

В ноябре Тищенко, который по решению суда должен бы был находиться под круглосуточным домашним арестом, заметили в Киеве. Сам нардеп заявил, что якобы шел из дома в суд.

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