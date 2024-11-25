Суд арестовал имущество нардепа Тищенко, НАБУ расследует его обогащение на десятки миллионов: раскрыты подробности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество нардепа Николая Тищенко. При этом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата на более 30 млн грн. Также расследуется недостоверное декларирование им имущества. Имущество было оформлено на бывшего директора фирмы-владелицы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что Вакальчук получил, в частности:

квартиру в Киеве площадью около 100 кв. м в доме, где находился ресторан "Велюр";

два земельных участка;

дом площадью 332 кв. м в Козине под Киевом;

автомобиль Mercerdes-Benz V250 2016 г.в.

Всем этим имуществом, отметил журналист, пользовался сам Тищенко. А кроме того, его жена.

"В общей сложности Вакальчук получи имущества на почти 9 млн грн, рыночная стоимость которого намного выше. Анализ его доходов подтверждает, что он не мог получить такое имущество", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также следователи Государственного бюро расследований (ГБР) нашли во время обысков у Тищенко и его жены мобильные телефоны – часть которых повредил сам Тищенко. А кроме того:

491 550 долларов и 390 100 евро наличных;

наручные часы Audemars Piguet.

"На указанное наложен арест решениями Высшего антикоррупционного суда как вещественных доказательств", – сообщил Новиков.

Ранее же журналисты выяснили, что на Сергея Вакальчука – бывшего руководителя ресторана "Велюр", который принадлежал нардепу Николаю Тищенко, с начала полномасштабного вторжения оформили имущества более чем на 1 млн долларов. В частности, он стал владельцем имения с бассейном в поселке Козин под Киевом и земли под ним, квартиры в доме, где раньше работал "Велюр", а также премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz.

Разнообразным имуществом и недвижимостью Вакальчук начал обзаводиться летом 2022 года. При этом, как выяснили журналисты, официальных доходов, с которых он мог бы позволить себе все эти покупки, у Вакальчука не было.

Так, 17 июня на него оформили двухэтажное здание площадью 322 квадратных метра в Козине и два участка на берегу озера под имением. В доме есть четыре спальни, кинотеатр, спортзал, открытый бассейн, баня, детская площадка, гараж на два автомобиля. Стоимость этого поместья может составлять от 888 тыс. до 1,8 млн долларов.

В тот же день Вакальчук также стал владельцем квартиры площадью почти 100 квадратных метров в доме в Киеве, где располагался ресторан "Велюр". Приблизительная рыночная стоимость такого жилья колеблется от 270 до 290 тыс. долларов.

В августе 2022 года на Сергея Вакальчука оформили премиальный микроавтобус Mercerdes-Benz V250 2016 года выпуска, стоимость которого превышает 50 тысяч долларов. Вскоре этот автомобиль начал регулярно появляться в публикациях Тищенко и его жены в социальных сетях.

На Mercerdes нардеп ездил в Верховную Раду, на деоккупированные территории Харьковской и Херсонской областей. Пользовался этим транспортом он и во время других своих поездок по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 15 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Согласно решению суда, нардеп будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря.

До этого – 25 июня – ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре. В доме депутата провели обыски.

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