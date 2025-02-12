Больше не "Велюр": в Киеве продают элитный ресторан, связанный с нардепом Тищенко: какая цена. Фото

В Киеве выставили на продажу ресторан Emerald, расположенный в центре города. Заявленная цена – 1,5 млн долларов, однако в объявлении указано, что окончательную стоимость можно обсуждать. Примечательный же ресторан тем, что до 2023 года он был известен под другим названием – "Велюр" нардепа Николая Тищенко. Это заведение стало скандально известным в 2020 году, когда во время связанного с COVID-19 локдауна продолжало работу, а сам Тищенко это отрицал.

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Согласно же объявлению о продаже, общая площадь ресторана составляет 526 кв.м. В помещении есть:

летние террасы;

три входа (два фасадных, один со двора);

два зала;

VIP-комната с лифтом;

кабинет для бухгалтерии;

оборудованная кухня;

барная стойка;

канальное кондиционирование;

стереосистема;

место для диджея.

"Продажа ресторана с премиальным ремонтом! Фасад 1 500 000 $. Договорная (цена. – Ред.)", – говорится в объявлении.

При этом упоминаний об истории заведения в нем нет. Как и о связи с Тищенко.

Напомним: "Велюр" остановил работу в 2023 году. После этого заведению дали новое название – Emerald, – а также в нем:

обновили интерьер;

заменили мебель;

полностью "освежили" вид помещения.

Известным же на всю страну "Велюр" стал в 2020 году – когда попал в скандал из-за работы во время карантинных ограничений. Как удалось узнать журналистам, несмотря на то, что по всей Украине работа ресторанов, кафе, баров и пр. была запрещена, в "Велюре" продолжали принимать посетителей – в частности, депутатов и бизнесменов.

Тищенко же тогда заявлял, что ресторан не работает. А появление там людей объяснял проведением личных встреч, а также тем, что развернул в ресторане свой "штаб".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество Тищенко. При этом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата на более чем 30 млн грн. Также расследуется недостоверное декларирование им имущества. Имущество было оформлено на бывшего директора фирмы-владелицы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

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