В Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов. Фото

В Гайсинском районе Винницкой области мужчина напал на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Происшествие произошло утром 2 января в одном из сел Райгородской общины во время проверки военно-учетных документов. Военного ранили, а нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии его задержали.

Видео дня

Об этом заявили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что под процессуальным руководством Гайсинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нападения на военнослужащего. Уголовное производство открыто по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Внезапное нападение

Работники районного территориального центра комплектования выполняли служебные обязанности и проводили проверку документов у местных жителей. На одной из улиц они остановили 46-летнего мужчину для обычной процедуры. В какой-то момент ситуация резко изменилась, и, по словам правоохранителей, местный житель повел себя агрессивно.

По данным следствия, мужчина внезапно напал на военнослужащего и ударил его в ногу острым предметом, похожим на шило. После этого нападавший скрылся, оставив раненого на месте. Ситуация выглядела напряженной, но, к счастью, пострадавшему оперативно оказали помощь.

Следственные действия

Первоочередные следственно-розыскные мероприятия дали результат уже в короткие сроки. Правоохранители установили личность предполагаемого нападающего и задержали его по месту жительства. Во время обысков изъяли предмет, который, по предварительным данным, мог быть орудием преступления.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Гайсинского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют показания участников инцидента.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате чего один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!