В Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов. Фото

В Гайсинском районе Винницкой области мужчина напал на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Происшествие произошло утром 2 января в одном из сел Райгородской общины во время проверки военно-учетных документов. Военного ранили, а нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии его задержали.

Об этом заявили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что под процессуальным руководством Гайсинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нападения на военнослужащего. Уголовное производство открыто по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

В Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов. Фото

Внезапное нападение

Работники районного территориального центра комплектования выполняли служебные обязанности и проводили проверку документов у местных жителей. На одной из улиц они остановили 46-летнего мужчину для обычной процедуры. В какой-то момент ситуация резко изменилась, и, по словам правоохранителей, местный житель повел себя агрессивно.

В Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов. Фото

По данным следствия, мужчина внезапно напал на военнослужащего и ударил его в ногу острым предметом, похожим на шило. После этого нападавший скрылся, оставив раненого на месте. Ситуация выглядела напряженной, но, к счастью, пострадавшему оперативно оказали помощь.

Следственные действия

Первоочередные следственно-розыскные мероприятия дали результат уже в короткие сроки. Правоохранители установили личность предполагаемого нападающего и задержали его по месту жительства. Во время обысков изъяли предмет, который, по предварительным данным, мог быть орудием преступления.

В Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов. Фото

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Гайсинского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют показания участников инцидента.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате чего один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.

