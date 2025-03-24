Надеялась бежать в Россию: СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов ВСУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины в Одессе задержали агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов. Чтобы избежать правосудия, предательница планировала выехать в страну-агрессорку России.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Женщине грозит пожизненное пребывание под стражей.

По информации следствия, агентом оказалась 39-летняя местная безработная, которая ждала оккупацию Одессы. Свою позицию она освещала в комментариях под пропагандистскими публикациями в Telegram.

Таким образом, женщина и попала во внимание ФСБ. После дистанционной вербовки предательница начала собирать геолокации Сил обороны.

"По указанию врага фигурантка должна была скорректировать воздушную атаку по местам базирования морской пехоты ВСУ. Также оккупанты надеялись получить координаты временного пребывания украинских пограничников и полицейских, выполняющих задачи на южном фронте", – говорится в сообщении.

Чтобы быть незамеченной агент выходила, якобы, на прогулку со своим 6-летним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных будущих целей и обозначала их координаты на гугл-картах.

Впоследствии женщина обобщала агентурный отчет и готовилась передать его своему русскому куратору. В качестве вознаграждения оккупанты обещали своей приспешнице побег в РФ через третьи страны с последующим трудоустройством на территории.

СБУ помешала планам злоумышленницы и ФСБ. Фигурантку разоблачили на начальном этапе разведактивности и задержали в собственном доме.

Во время обыска у нее изъяты телефон и планшет с анонимными чатами в мессенджере для контакта с ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей угрожает пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила в Одессе шпиона ГРУ РФ из непризнанного Приднестровья, переброшенного в Украину под видом предпринимателя с целью похищения дроновых технологий. Он должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с БПЛА. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харькове задержали предательницу, которая по заданию ФСБ отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов в городе. Агентом оказалась харьковчанка, работавшая в IT-сфере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!