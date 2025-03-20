'Охотился' на дроновые технологии: СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, которого перебросили в Украину. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе шпиона ГРУ РФ из непризнанного Приднестровья, которого перебросили в Украину под видом предпринимателя с целью похищения дроновых технологий. Для выполнения задания он должен был завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с БПЛА.

Видео дня

Об этом 19 марта сообщили прессслужбы СБУ и Офиса генерального прокурора. Агента РФ задержали вблизи Одессы. Житель непризнанного Приднестровья, гражданин Молдовы, пытался раздобыть секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Он прибыл в Одесскую область, чтобы завербовать украинского военного, который работает с БПЛА.

После установления "контакта" с украинским воином фигурант надеялся за деньги получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские дроны.

На всех этапах спецоперации шпион докладывал своему куратору – "заместителю министра обороны ПМР", сотрудничающему с ГРУ России.

Однако СБУ разоблачила его сразу, когда он прибыл в Украину под видом предпринимателя, якобы импортирующего украинские продукты.

СБУ документировала каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его на горячем, когда он пытался получить флэш-носитель с тайной информацией в сфере БПЛА.

По материалам дела, фигурант планировал вывезти данные в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для агрессора.

Однако СБУ сорвала планы противника. Во время задержания у шпиона были обнаружены два пистолета, которые в настоящее время направлены на экспертизу.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ из-за войны против Украины вывела из оккупированного ею Приднестровья значительную часть своего контингента. По оценкам Киева, в настоящее время в регионе осталось около 2500 военных ВС России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!