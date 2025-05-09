На Закарпатье у фигуранта преступления о продаже сокровищ обнаружили большое количество символики РФ. Фото

На Закарпатье по делу о попытке продажи сокровищ, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, был задержан украинец, у которого во время обыска обнаружили предметы из археологических полевых исследований, фрагменты артефактов и коллекционные монеты, в том числе времен кельтов и Римской империи. Но это оказалось не единственной находкой у задержанного.

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Как от незаконной продажи спасли уникальный кельтский клад, рассказали в Офисе генпрокурора. А как у указанного фигуранта дела нашли большое количество предметов с российской символикой и символикой оккупационного режима, рассказала Нацполиция.

Речь идет о 42-летнем уроженце Сумщины, жителе Ужгорода, который в сети торговал археологическими находками по всему миру. Представители Национального музея истории Украины заметили продажу археологических находок на интернет-аукционе, о чем сообщили правоохранителям.

"Установлено, что предметы, которые имеют культурную и историческую ценность, злоумышленник сбывал как на территории Украины, так и других стран мира, пользуясь услугами логистических кампаний. Подтверждением этого являются изъятые во время обыска товаро-транспортные накладные", – рассказали в полиции.

Кроме этого, правоохранители обнаружили у злоумышленника символику так называемых "ЛНР", "ДНР" и "Новороссии". Всего во время обыска изъято 72 флага, почти 150 нашивок и шевронов страны-агрессора, значки и ордена, и тому подобное.

По этому поводу человеку инкриминируют ч. 1 ст. 193 и ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него, и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников.

В ОГПУ рассказали подробности о продаже исторических сокровищ. Предварительно, это - клад археологической культуры Гава-Голиграды, которая существовала в период финала позднего бронзового века - в начале раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII-IX вв. до н.э.

"А то, что клад найден в керамическом сосуде, добавляет ему еще большей уникальности", – отметили прокуроры.

Задержанный якобы нашел горшок с бронзовыми топорами в пригороде Ужгорода, на территории недвижимого памятника культуры – поселения железного века и римского времени. Так или иначе, в ОГПУ напомнили, что "проведение любых раскопок на объекте археологического наследия запрещено и карается законом".

Уникальную находку в ближайшее время передадут в Национальный музей истории Украины для проведения исследования относительно ее научной, исторической, культурной и художественной ценности.

"Во время проведения обыска правоохранители также нашли у мужчины монеты, ценность которых устанавливается", – добавили в ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

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