На Волыни во время драки работник ТЦК вместе с военнообязанным упали с крыши дома: подробности инцидента. Видео

В четверг, 23 апреля, в сети появилось видео, где в селе Струмовка Луцкого района Волынской области работник ТЦК СП подрался с местным на крыше частного дома, после чего они оба упали. Военнослужащие же опровергают схватку, заявив, что он сам залез на крышу и просил о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского ОТЦК СП. Там заявили, что заметив группу оповещения, мужчина якобы"пытался избежать проверки" и"не реагировал на законные требования об остановке".

Что произошло

По версии ТЦК, мужчина забежал на территорию частной застройки и поднялся на крышу, а затем, по словам военных,"просил помощи из-за страха высоты", но"при этом избегал контакта".

"Для безопасного спуска ему была предоставлена лестница, которую он поднял на крышу, однако около 10 минут не пользовался ею. Во время попытки помочь ему спуститься военнослужащий поднялся на крышу, где между ними возникла потасовка, в результате чего оба упали. В дальнейшем гражданин сообщил, что сознательно пытался избежать общения, поскольку находится в розыске за нарушение правил воинского учета", – говорится в сообщении.

Сейчас он доставлен в мобилизационный пункт на прохождение ВВК, телесных повреждений, как указывается, он не получил. В то же время, как свидетельствуют опубликованные в сети кадры, люди в военной форме угрожали применить оружие против мужчины.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили группу военнослужащих, которых подозревают в похищении и пытках гражданских лиц под видом проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и применяли силу и угрозы, им сообщено о подозрении, продолжается досудебное расследование.

Кроме того, задержанных в Одессе лиц, среди которых есть сотрудники одного из районных ТЦК СП, подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением насилия и угроз. Их взяли "на горячем" – когда они "выбивали" деньги у местного жителя, а когда работники ТЦК убегали, то открывали огонь в сторону силовиков .

В то же время в Кропивницком произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК СП. Один из мужчин провез военнослужащего на капоте своей машины, водителю уже сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

