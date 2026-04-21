'Действовали по наводке': в СБУ обнародовали новые подробности задержания сотрудников ТЦК в Одессе. Фото

Задержанных в Одессе лиц, среди которых есть сотрудники одного из районных ТЦК, подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением насилия и угроз. Их взяли "на горячем" – когда они "выбивали" деньги у местного жителя.

Видео дня

Новые подробности задержания сообщили в Службе безопасности Украины. Операцию СБУ провела совместно с Национальной полицией при содействии руководства ВСУ и Сухопутных войск.

Деньги "выбивали" с помощью насилия и угроз

По данным следствия, фигуранты организовали схему вымогательства средств у граждан. В случае отказа платить они угрожали отправкой на передовую в качестве "штурмовиков", а также применяли физическое насилие.

Людей силой затягивали к служебному транспорту ТЦК, где и происходило "выбивание" денег. Для таких действий использовали два мультивэна: в одном удерживали жертв, другой применяли для наблюдения за ситуацией.

Также следствие установило, что группировка действовала "по наводке" еще одного военнослужащего ТЦК, который подыскивал потенциальных жертв, собирал информацию об их финансовом состоянии и маршрутах передвижения.

Во время задержания по подозреваемым открыли огонь

Правоохранители задержали подозреваемых "на горячем" – когда они похитили еще одного местного жителя и пытались "выбить" из него деньги .

Во время задержания фигуранты сопротивлялись и хотели убежать на автомобиле, однако спецназовцы открыли огонь по колесам, чтобы остановить машину. По данным СБУ, никто не получил огнестрельных ранений.

Сейчас всем задержанным готовят сообщение о подозрении по статье о вымогательстве в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 апреля в Одессе задержаны представители Пересыпского ТЦК, которые требовали 30 тыс. долларов от мужчины. Во время задержания у ТЦКашников обнаружили битки, кастеты и денежные средства.

Из-за задержания сотрудников ТЦК в Одессе двух должностных лиц отстранили от службы. Речь идет о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководителе Пересыпского районного ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!