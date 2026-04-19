В Кропивницком мужчина провез на капоте своего авто военного ТЦК. Видео

В Кропивницком произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК СП. Один из мужчин провез военнослужащего на капоте своей машины, водителю уже сообщили о подозрении .

Видео дня

Об этом сообщила пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Яна Шасс. Ее слова приводит "Суспільне мовлення".

Что известно

Как стало известно, возле одной из АЗС мужчину остановили ТЦК и полиция, чтобы проверить документы. Но водитель отказался их показывать и резко поехал, несмотря на то, что перед автомобилем стоял военный. Так он и попал на капот, но после того, как его провезли на капоте несколько кварталов, впоследствии он упал и получил травмы.

Водителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 350 "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг". Ему грозит ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, человек не виновен в совершении преступления, пока его вину не докажут в законном порядке и установят обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее в Днепре сотрудники ТЦК СП задержали мужчину по имени Роман Костенко во время проверки документов и впоследствии мобилизовали его из-за проблем, которые создало приложение "Резерв+". Онсам воспитывает ребенка после смерти жены, в ТЦК же говорят, что отсрочка была автоматически аннулирована системой, объяснив это как "потерю оснований".

В то же время в Яворовском районе Львовской области три человека ворвались в местный ТЦК СП и напали на военнослужащих. Двух нападавших задержали, еще одного разыскивают.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!