На Закарпатье усилили охрану границы: привлечены дополнительные силы

На Закарпатье усилили охрану границы на некоторых участках с Венгрией и Румынией. Для этого были привлечены дополнительные силы.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там отметили, что пограничники будут патрулировать территорию с помощью современной техники.

"Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией. Во время патрулирований военнослужащие ГПСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства", – говорится в сообщении.

Нововведения позволят более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы.

Напомним, в апреле 2025 года на границе с Венгрией заработает новый пункт пропуска "Великая Паладь – Нодьгодош", который находится на Закарпатье. Пропускной пункт позволит пересекать границу легковым транспортным средствам весом до 3,5 тонны. Это первый новый ПП, открытый за последние несколько десятков лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель. У организатора изъяли несколько тысяч долларов наличными и взяли под стражу.

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