'На связи с правоохранителями': в Киевском областном ТЦК выясняют, задерживала ли СБУ его работников

В Киевском областном территориальном центре комплектования проверяют информацию о возможном задержании его работников правоохранителями. В ведомстве заявили, что назначили служебное расследование.

Видео дня

Сообщения о задержании начали распространяться в сети днем 29 апреля. Также появлялась информация об обысках в ТЦК.

Впоследствии на инцидент отреагировали в Киевском областном ТЦК. Там отметили, что проверяют, действительно ли сотрудники СБУ и прокуратуры задержали нескольких человек. Также выясняют, есть ли среди них военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Киевской области.

В связи с этим начальник Киевского областного ТЦК и СП назначил служебное расследование.

"Руководство как районного, так и Киевского областного ТЦК и СП на постоянной связи с правоохранительными органами для полного и всестороннего содействия в выяснении всех обстоятельств. по результатам проведенного расследования, общественность будет сообщено дополнительно", – отметили в ТЦК.

Напомним, на Полтавщине 27 апреля правоохранители разоблачили на взятке двух работников СБУ и адвоката. Их задержали во время получения части неправомерной выгоды, которую они требовали от предпринимателя за прекращение уголовного преследования.

Также OBOZ.UA сообщал, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования. Известно, что фигуранты, вероятно, требовали 30 тыс. долларов от мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!