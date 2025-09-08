На Сумщине нашли мертвым журналиста, который расследовал коррупционные схемы при строительстве фортификаций: все подробности

В Ямполе Сумской области в квартире был обнаружен мертвым журналист и бывший депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай. Трагедия произошла вечером 5 сентября.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Об этом сообщает "Суспільне" и "Прямой".

Что известно

Александр Тахтай был известным журналистом и общественным активистом, бывшим главным редактором газеты "Ямпольский край". Он активно расследовал коррупционные схемы при строительстве фортификаций в регионе и критиковал действия местной полиции. Из-за своей деятельности журналист неоднократно подвергался угрозам и нападениям.

В августе 2025 года он сообщал, что в окно его дачи стреляли из неизвестного оружия, а в квартире нашли дымовую гранату. По словам Тахтая, к этим инцидентам могли быть причастны работник СБУ и офицер запаса, однако СБУ официально опровергла свою причастность.

Тогда полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. По состоянию на начало сентября продолжается досудебное расследование.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства гибели журналиста. Результаты экспертизы и дальнейшие следственные действия должны прояснить причину его смерти и связана ли она с профессиональной деятельностью.

