На Сумщине директор клиники незаконно оформлял справки ВВК: сколько брал за свои 'услуги'. Фото

На Сумщине было сообщено о подозрении директору одной из больниц Глуховского городского совета, который за неправомерную выгоду способствовал военнообязанному в прохождении военно-врачебной комиссии. Чиновник был задержан сразу после получения медиком 1000 долларов взятки.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. В свою очередь Нацполиция уточнила, что подозреваемый также является депутатом Шосткинского районного совета.

Что говорят в ГПСУ

Как отмечают пограничники, к директору больницы обратился мужчина, который планировал трудоустроиться на предприятие, поэтому ему необходимо было пройти медицинский осмотр и "решить вопрос с военно-учетными документами". Однако медик объяснил "клиенту", что "самостоятельное прохождение комиссии приведет к призыву в боевые военные части, а сам процесс является длительным из-за значительной загруженности врачей".

Он взялся всего за тысячу долларов собственноручно решить все вопросы и "отразить в документах, что пациент пригоден к прохождению службы только в воинских частях обеспечения".

Что рассказали в Нацполиции

Правоохранители добавляют, что 47-летний директор больницы задержан на вышеупомянутом эпизоде, а на самом деле он "организовал схему получения неправомерной выгоды" за содействие в прохождении ВВК, "систематически требовал у граждан деньги", более того, "к преступной деятельности привлек других медицинских работников".

Задержание фигуранта происходило "при силовой поддержке сотрудников роты полиции особого назначения". Чиновнику сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 УК – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом для себя за совершение действий в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду.

Следствие продолжается, сейчас устанавливаются другие эпизоды и лица, причастные к преступной деятельности, добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве правоохранители задержали "турагента", который, по информации следствия, организовывал уклонистам выезд за границу. Свои услуги злоумышленник оценил в 13,5 тысяч евро.

Также в Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который, по информации следствия, устраивал уклонистов на критически-важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!