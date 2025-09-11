В Киеве чиновник Минобороны за $10 тыс. устраивал уклонистов на предприятия ради бронирования. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который по информации следствия, устраивал уклонистов на критически-важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

По данным следствия, работник Департамента мобилизации Министерства обороны Украины предлагал мужчинам призывного возраста трудоустройство на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла 10 тысяч долларов США с человека.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения денег средств от "клиента".

"Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Сейчас задержанному сообщили о подозрении – по ходатайству следователей суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В общем злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали местного жителя, который, по информации следствия, причастен к организации схемы для уклонистов. Свои услуги "бизнесмен" оценил в 12 тысяч долларов США за переправку в ЕС.

