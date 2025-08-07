На Ривненщине неизвестные напали на автомобиль ТЦК и пытались 'отбить' военнообязанного депутата местного совета: все подробности

4 августа на Ривненщине произошел инцидент с участием представителей Кременецкого территориального центра комплектования с одной стороны. Другой стороной конфликта оказался местный депутат Виктор Москвич и его "друзья", которые напали на автомобиль ТЦК и пыталась "отбить" чиновника.

В комментарии OBOZ.UA информированный источник подтвердил, что речь идет именно об этом чиновнике. Именно он 4 августа 2025 года не прибыл в Учебный центр и поэтому его пытались задержать сотрудники ТЦК.

Издание "Левый берег", ссылаясь на свои источники в Силах обороны, также рассказало, что автомобиль военнослужащих догнала и подрезала машина, в которой было несколько мужчин спортивного вида. Несколько фото, которые были сделаны во время инцидента оказалось в распоряжении журналистов.

Отмечается, что транспорт ТЦК был заблокирован, после чего началась потасовка. Вскоре на место нападения приехала "скорая", вероятно, вызванная одним из нападавших. Москвича забрали в больницу с диагнозом "инфаркт".

На месте происшествия присутствовали полицейские, однако они не вмешивались. Уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК начато не было.

Кто такой Виктор Васильевич Москвич

Согласно его последней декларации, которая была подана 29 марта 2024 года, чиновник имеет 27 млн грн. В его собственности 5 транспортных средств. Также он владелец 3 частных структур (СВСК "Крестьянский лес", СХСК "Джерело", ООО "Агровитал Плюс").

Василий Москвич является руководителем ОО "Эра развития". Депутат Костопольского городского совета от ВО "Свобода".

Выпускник 2000 года и преподаватель частного высшего учебного заведения "МЭГУ имени академика Степана Демьянчука".

Женат. Жена Москвич Ирина Петровна. Дочь Москвич Анна Викторовна.

Биографическая справка

Москвич Виктор Васильевич родился в 1978 году. Образование высшее. Владелец 5 биткоинов, беспартийный, зарегистрирован в селе Корчевье, проживает в селе Городище Ривненского района Ривненской области.

Детали инцидента от ТЦК

4 августа 2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге г. Ровно.

Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им.

По состоянию на 21:30 на месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения. Сейчас органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, которые препятствовали законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП.

Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан. Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины – "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий – до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 августа в Ровно произошел инцидент с участием представителей Кременецкого территориального центра комплектования и гражданских лиц. Во время перевозки военнообязанного в центр подготовки подразделений две гражданские машины пытались заблокировать автомобиль ТЦК.

