Выломали ворота и пытались прорваться в здание: в Виннице произошел конфликт между ТЦК и местными жителями, в полиции сделали заявление

В пятницу, 1 августа, поздно вечером в Виннице произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Люди собрались возле стадиона и требовали выпустить мужчин, которые там находились.

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Об этом сообщает "Суспильне". Позже в полиции Винницкой области заявили, что по предварительным данным во время оповещения о мобилизации военные ТЦК обнаружили разыскиваемого за уклонение от службы мужчину, после чего группа лиц, в частности представители общественной организации, прибыли к стадиону и устроили конфликт, требуя его освобождения.

С чего все начиналось

Около 23:00 в Виннице возле местного стадиона собрались люди, требуя освободить мужчин, которые находились внутри. Поводом для этого стала видеотрансляция в сети, на которой зафиксировано, как люди зовут удерживаемых, пытаются прорваться через дверь, выкрикивая "Выходите, ребята!", а правоохранители проводят задержание.

По словам местной жительницы Анны Тетервак, за воротами удерживали товарища ее отца, а ее брат уже три года служит на контракте и воюет на передовой. Девушка не желает, чтобы другие проходили через то же, что и он.

"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли – полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый имеет сейчас ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", – рассказала она.

На месте конфликта работало примерно полсотни правоохранителей. Еще одна жительница Винницы Валентина объяснила, что на стадионе удерживают ее мужа. Утром 1 августа его забрали представители ТЦК и повезли на ВВК.

"Потом привезли сюда. Забрали телефон и все. Я целый день ездила за их машиной. Видела, что его сюда заводили. Откуда мы знаем, если оттуда раздавались крики ребят, что их там не бьют? Откуда мы сейчас знаем, что ребята живы, если мы не можем с ними связаться?" – объяснила женщина.

"Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от людей, которые там находятся. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбросала людей, начала бить и задувать газовым баллончиком", – рассказал винничанин Виталий.

Конфликт продолжался несмотря на действие комендантского часа

Правоохранители призвали собравшихся разойтись в связи с началом комендантского часа и предложили помощь с возвращением домой, на месте также находилась бригада скорой помощи. Однако несмотря на действие комендантского часа, протест продолжался.

Около 04:40, незадолго до завершения комендантского часа, с территории стадиона начали вывозить мужчин, которые там находились.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта между гражданами и представителями ТЦК

"Предварительно установлено, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, совершили конфликт с военнослужащими", – говорится в сообщении.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из них сломала ворота и пыталась попасть внутрь. Для сдерживания толпы полиция применила соответствующие меры и продолжает охранять общественный порядок, а также проводит проверку инцидента.

Реакция Винницкого ТЦК на инцидент

Группа военнообязанных лиц была доставлена в Винницкий ТЦК для прохождения медицинских осмотров и других процедур. Вечером вблизи пункта собралась группа гражданских, которая вела себя агрессивно.

"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждения имущества и нарушения публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

26 июля стало известно, что в Полтавской области группа гражданских совершила нападение на микроавтобус работников территориального центра комплектования. В результате противоправных действий транспорт получил повреждения, а части мобилизованных граждан удалось скрыться. В Полтавском ТЦК отметили, что препятствование работе ВСУ является уголовным преступлением.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля, на Волыни мужчина набросился с лопатой на представителей ТЦК и нанес одному из них убойные раны. Таким образом гражданин отреагировал на требование предъявить военно-учетные документы. Пострадавшего военнослужащего доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали закрытый перелом пальца и убойную рану правой щеки.

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