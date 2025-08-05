'Требовали отдать им военнообязанного': на Тернопольщине гражданские авто 'прижали' машину ТЦК и спровоцировали ДТП

Вечером 4 августа на Тернопольщине произошел инцидент с участием представителей Кременецкого территориального центра комплектования и гражданских лиц. Во время перевозки военнообязанного в центр подготовки подразделений, две гражданские машины пытались заблокировать автомобиль ТЦК.

Видео дня

Эта вся история привела к дорожно-транспортному происшествию. Об этом сообщает Тернопольский областной ТЦК СП.

Как все происходило

Около 19:00 на объездной дороге г. Ровно два гражданских авто "прижали" автомобиль ТЦК к обочине, в котором находился военнообязанный. Один из автомобилей нарушителей столкнулся с машиной военнослужащих, в результате чего произошло ДТП.

После столкновения шесть гражданских лиц вели себя агрессивно, требовали отдать им мужчину, которого сопровождали военные. В ответ старший машины вызвал полицию. Вместе с водителем и военнообязанным он заблокировался внутри авто, чтобы избежать эскалации конфликта.

На место происшествия прибыли представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. По официальным данным, военнослужащий и военнообязанный доставлены в медучреждение. Подробности относительно их состояния не разглашаются.

Правоохранители проводят следственные действия в отношении лиц, которые препятствовали законной деятельности ТЦК, и обещают дать правовую оценку инциденту.

Воспрепятствование законной деятельности ВСУ подпадает под действие ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы, а в случае наступления тяжких последствий – до 15 лет.

Нападения на ТЦК

На Николаевщине в селе Бугское люди, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военных ТЦК и полицейского во время мероприятий оповещения. В результате столкновения есть пострадавшие среди гражданских и военнослужащих.

В Виннице 1 августа произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Гражданские собрались возле стадиона и требовали выпустить задержанных мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!