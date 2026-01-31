Авто выехало на встречную: в ДТП на Житомирщине погибли два человека, еще пятеро пострадали. Фото

Вечером 30 января в Бердичеве Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mazda CX-9 и Nissan Leaf. Вследствие аварии погибли два человека.

Видео дня

Еще пятеро людей, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Подробности ДТП

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января около 23:50 на улице Житомирской в ​​районном центре. По предварительным данным, 32-летняя местная жительница, управляя автомобилем Mazda CX-9 и двигаясь в сторону улицы Соборной, допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с транспортным средством Nissan Leaf под управлением 60-летнего мужчины.

К сожалению, в результате ДТП погиб водитель Nissan Leaf и его 60-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка этого же транспортного средства, 32-летняя жительниц Бердичева, была госпитализирована.

Также травмы получили 32-летняя водитель Mazda CX-9 и трое ее пассажиров – 11-летний и 18-летний местные жители и 34-летний мужчтна из Житомира. Все они были госпитализированы.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области устанавливают все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) УК Украины.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем! Водителей просят соблюдать правила, выбирать безопасную скорость движения, учитывать погодные условия, освещенность и состояние дорожного покрытия.

Напомним, вблизи Золотоноши, в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии травмы получили 11 человек. Правоохранители открыли уголовное производство.

В Ривненском районе автомобилист сбил насмерть пешехода. Виновник ДТП скрылся с места аварии и впоследствии даже попытался "замести следы", однако правоохранители быстро его разыскали.

Как писал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения пострадал пассажир последнего авто – чтобы деблокировать его из искореженной машины вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!