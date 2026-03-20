На Николаевщине в результате взрыва погибла женщина, двое малолетних детей получили травмы: все подробности. Фото

В Первомайске Николаевской области 20 марта произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате инцидента погибла 25-летняя женщина, а двое ее малолетних детей получили травмы и были госпитализированы.

Видео дня

Информацию о происшествии обнародовали в официальном канале ГУНП в Николаевской области. В полиции уточнили, что сообщение о взрыве поступило около 16:45 от спасателей.

"В результате взрыва неустановленного предмета женщина погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии

На месте происшествия работают полицейские, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной взрыва. Пока что официальной версии нет, и детали уточняются.

Детей пострадавшей – полуторагодовалую девочку и 6-летнего мальчика – доставили в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь, состояние оценивают как требующее наблюдения.

Детали взрыва

Взрыв произошел в одной из квартир многоэтажки в Первомайске. По предварительным данным, сдетонировал неустановленный предмет. Женщина погибла сразу, без шансов на спасение.

На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, а также специалисты взрывотехнической службы областного главка. Они осматривают помещение, собирают обломки и другие доказательства.

Правоохранители открыли проверку и устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!