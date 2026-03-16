Хотел похвастаться гранатой: в Киеве мужчина устроил взрыв в коммунальной квартире. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил взрыв в коммунальной квартире. Злоумышленник решил похвастаться и взорвал запал от гранаты.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Взрыв в столице

По словам правоохранителей, инцидент произошел на днях в одной из коммунальных квартир Днепровского района Киева. Было установлено, что 37-летний местный житель во время распития спиртных напитков вместе с соседями решил похвастаться и продемонстрировал им, что имеет боеприпас.

"Впоследствии, вернувшись в свою комнату, мужчина привел в действие запальный механизм от гранаты, который сдетонировал. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – у него изъяли корпус противопехотной гранаты Ф-1. Происхождение боеприпаса и цель его хранения сейчас устанавливается. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а нарушителю сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!