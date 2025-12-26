На Кировоградщине умер мужчина, который попал в аварию во время бегства от ТЦК: версии очевидцев разнятся. Видео

На Кировоградщине 24 декабря умер 49-летний Александр Чвалко из села Новый Стародуб Александрийского района, который попал в аварию во время побега от группы оповещения ТЦК. ДТП произошло 13 декабря, пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. А через 11 дней он умер.

О смерти Александра сообщила "Суспільному" 25 декабря сестра мужа Ирина. Правоохранители на запрос Укринформа подтвердили этот факт.

Версии аварии, из-за которой мужчина погиб, различаются – в ТЦК уверяют, что он не справился с управлением, а очевидцы говорят, что был наезд.

Что известно о ДТП

13 декабря в селе Новый Стародуб Александрийского района мужчина на самодельном электросамокате пытался убежать от работников ТЦК, во время движения он попал в ДТП и получил тяжелые травмы. После аварии его доставили в больницу, где мужчина находился в коме. Спасти ему жизнь медикам не удалось.

Что говорят в ТЦК

В Кировоградском областном ТЦК и СП прокомментировали, что мужчина пытался убежать и, не справившись с управлением, врезался в металлический забор.

"Военнослужащие группы оповещения приняли все возможные меры для оказания необходимой помощи и недопущения угрозы жизни и здоровью гражданина. Любые умышленные противоправные действия со стороны военнослужащих ТЦК и СП не совершались", – заявили в центре комплектования.

В ТЦК добавили, что в условиях военного положения они имеют законное право осуществлять проверку военно-учетных документов и уточнять данные людей.

Что говорят очевидцы

Местные жители в соцсетях сообщали, что Александра якобы сбил автомобиль Renault Duster белого цвета, двигаясь по узкому переулку.

По словам сестры погибшего, Ирины, односельчане видели момент наезда, а также уверяют, что автомобиль с военными ТЦК имел следы повреждений. Также они говорят, что машина была без знаков, которые бы указывали, что она служебная.

Как рассказала Ирина, ее брат работал электриком. Когда его остановили работники ТЦК, он начал им объяснять, что у него закончилось бронирование, но фирма, где он работает, на днях должна перебронировать. Однако работники ТЦК не стали его слушать, поэтому Александр начал убегать, а они поехали за ним.

Очевидцы рассказали, что мопед Александра и машина ТЦК оказались в узком переулке. Машина ехала за мопедом, за рулем был мужчина в камуфляже, а полицейские бежали за машиной.

"И именно погоню осуществлял он. Он сбил, пролетел дальше, проехал, остановился, и это все видели люди – парень на встречном транспорте и люди рядом в доме. В принципе, с места ДТП машина не должна была уезжать. То есть они сначала пролетели наперед, потом заехали в соседний двор и пытались заменить пробитое колесо. Но им не позволили это сделать. И они имели потертый и обшарпанный бампер. Есть видео и фотофиксация", – рассказала сестра погибшего.

Она утверждает, что есть свидетели, которые видели, что машина ТЦК ехала на большой скорости за мопедом ее брата. Также есть видео свидетелей с фиксированием того, что на заборе нет повреждений. Зато они есть на машине.

По словам Ирины, брат после того, как его сбила машина, упал головой на камни и получил черепно-мозговую травму.

