'Цинично, безответственно и морально неприемлемо': в Ривненском ТЦК отреагировали на применение их работником газового баллончика против женщины с ребенком

В Ровно вокруг столкновения с участием работников ТЦК и гражданских вспыхнул резонанс после появления информации о применении газового баллончика против женщины с ребенком. В Ровенском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент и заявили о служебной проверке.

Об этом говорится в официальном сообщении Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Информацию распространили после появления публикаций в медиа и соцсетях.

В ТЦК сообщили, что инцидент произошел во время выполнения военнослужащими законных обязанностей в условиях военного положения, когда гражданские лица вмешивались в действия представителей ТЦК и СП. В ведомстве отметили, что участие женщин с несовершеннолетними детьми в подобных конфликтных ситуациях является безответственным и создает реальную угрозу для самих детей.

В заявлении отдельно подчеркнули, что использование присутствия ребенка как "щита" от законных действий государственных органов является циничным и морально неприемлемым, а также подрывает правовую культуру в обществе. В то же время в ТЦК отметили, что все действия военнослужащих во время оповещения, проверки военно-учетных документов или доставки лиц, подлежащих мобилизации, регламентированы действующим законодательством Украины.

В то же время в Ривненском ТЦК подтвердили, что относительно возможных неправомерных действий одного из военнослужащих, в частности применения спецсредства, продолжается проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников события.

В ведомстве также предостерегли граждан от физического или морального противостояния с представителями ТЦК и СП, отметив, что препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины предусматривает ответственность, в частности уголовную. В ТЦК призвали соблюдать законодательство, избегать агрессивного поведения и не создавать ситуаций, которые могут быть использованы для дестабилизации общественных настроений во время военного положения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК и СП подверглась нападению со стороны граждан мобилизационного возраста, один из военных получил перелом ребра и ушибы легких. Событие квалифицировали как уголовно наказуемое препятствование деятельности ВСУ.

По данным командования, группа прохожих вмешалась в задержание и применила физическое насилие, включая бросание палок, дерганье за форменную одежду и выкрикивание нецензурной лексики.

Гражданин Е. нанес удар металлическим предметом, в результате чего один военный получил тяжелые травмы. Командование подчеркивает, что подобные нападения подрывают обороноспособность государства, обесценивают службу и способствуют враждебной дезинформационной стратегии.

Насилие против военных и препятствование мобилизационным мероприятиям квалифицируется как преступление, а государство призывает граждан решать конфликты законными методами: через обращение, жалобы, суд или коммуникацию с органами власти.

