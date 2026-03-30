На Ивано-Франковщине разоблачили банду, которая занималась производством и сбытом наркотиков: изъято 165 кг амфетамина. Фото

На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили группу преступников, которая занималась производством и последующим сбытом наркотических веществ. В состав банды входили четверо местных жителей: двое 18-летних юношей, один несовершеннолетний и их 37-летний соучастник.

Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Национальная полиция. Сейчас продолжается следствие.

"На Ивано-Франковщине разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, специализировавшейся на масштабном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Масштабы – рекордные для региона", – говорится в сообщении.

Детали дела

Злоумышленники организовали полный цикл наркобизнеса от производства и фасовки до сбыта "продукции" через почтовые сервисы.

Во время 24 обысков правоохранители изъяли более 165 кг амфетамина, каннабис, 99 таблеток "экстази", а также оборудование, "черную бухгалтерию", банковские карты, телефоны и наличные в разных валютах на сумму около 1,5 млн грн.

В гараже 37-летнего участника схемы также нашли психотропные вещества и оружие: две автоматические единицы, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и значительное количество патронов.

Три участника группы задержаны на месте изготовления наркотиков по ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении за незаконное производство и сбыт психотропных веществ, а также использование оборудования для их изготовления (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 УК Украины).

Самый старший сообщник задержан по ст. 615 УПК Украины. Ему инкриминируют незаконный оборот психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

"Прокуратура направила ходатайство о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточный домашний арест для несовершеннолетнего. Следствие продолжается", – отмечается в сообщении.

