'Зарабатывали' 4,5 млн грн ежемесячно: на Ривненщине разоблачили подпольную нарколабораторию по изготовлению метамфетамина. Фото

На Ривненщине разоблачили наркодельцов, которые ежемесячно зарабатывали 4,5 млн гривен на сбыте запрещенных веществ. Лаборатория по изготовлению метамфетамина работала в обычном частном доме.

Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Следователи установили, что такой "бизнес" организовал 37-летний житель города Ривне, привлекая к деятельности нескольких сообщников.

Что известно о преступлении

Чтобы изготавливать наркотики, правонарушители заказывали прекурсоры и химические реагенты через интернет, с доставкой с помощью почтовых служб. Нарколабораторию обустроили в доме одного из сообщников.

Часть "работников" занимались изготовлением психотропного вещества и его сбытом крупными партиями наркозависимым лицам и дилерам в регионе.

Правоохранители провели 17 санкционированных обысков в Ривне и Ривнеской области, изъяв у участников группировки:

готовый к сбыту метамфетамин,

вещества и прекурсоры, которые использовались для синтеза наркотиков;

лабораторное оборудование;

упаковочные материалы для фасовки;

мобильные телефоны, банковские карты;

деньги за продажу и прочее.

Канал сбыта метамфетамина был перекрыт, а четырем фигурантам объявлены подозрения. В зависимости от их роли и участия в преступной деятельности их действия квалифицированы по:

ч. 2 и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Всем подозреваемым по состоянию на 19 марта уже избраны меры пресечения.

