На Херсонщине мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами и поплатился: какой приговор вынес суд

Житель Новой Каховки получил 12 лет лишения свободы за коллаборационистскую деятельность и информационную поддержку российской агрессии против Украины. Суд признал его виновным в сотрудничестве с государством-агрессором.

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Кроме тюремного заключения, суд постановил конфисковать имущество обвиняемого. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Детали дела

По материалам прокуроров Херсонской областной и Каховской окружной прокуратур суд признал мужчину виновным в коллаборационистской деятельности, информационной поддержке государства-агрессора, а также в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ (по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины).

Кроме тюремного срока, суд конфисковал имущество обвиняемого. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, участвовать в выборах, референдумах и оказывать публичные услуги сроком на 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

63-летней жительнице Скадовского района Херсонской области заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме. Она добровольно заняла "руководящую должность" в псевдоадминистрации, созданной российскими оккупантами.

В Херсонской области женщину подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Предательница вступила в прокремлевскую партию "Единая Россия", участвовала в псевдовыборах и помогала формировать структуры власти на временно захваченной территории.

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