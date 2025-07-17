Вела учет для оккупантов: жительница Херсонщины пошла на сотрудничество с врагом и поплатилась

63-летней жительнице Скадовского района Херсонской области заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме. Она добровольно заняла "руководящую должность" в псевдоадминистрации, созданной российскими оккупантами.

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Об этом сообщает проект "Хочу к своим". По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина добровольно согласилась занять "должность" главного бухгалтера в так называемой "военно-гражданской администрации Голопристанского муниципального округа", созданной оккупационными властями.

Отмечается, что женщина осуществляла бухгалтерский учет "учреждения", подписывала финансовую документацию и фактически помогала российским захватчикам в организации и укреплении их незаконной администрации.

Ей инкриминируют добровольное занятие должности в незаконном органе власти на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование по делу проводит Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области. За совершенное женщине грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Херсонской области женщину подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Предательница вступила в прокремлевскую партию "Единая Россия", участвовала в псевдовыборах и помогала формировать структуры власти на временно захваченной территории.

Как писал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты на Силы обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летнему подростку светит пожизненное заключение.

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