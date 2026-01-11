На Буковине мужчина пытался прорваться в Румынию на авто и совершил наезд на пограничника. Фото

На Буковине мужчина, который на внедорожнике пытался нелегально пересечь границу с Румынией, совершил наезд на пограничника. Военнослужащий получил тяжелые множественные травмы, его прооперировали.

Автомобиль пограничники с правоохранителями впоследствии отыскали, задержали также шестеро "уклонистов", которых пытался вывезти из Украины злоумышленник, поиски водителя продолжаются. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Инцидент произошел после того, как пограничники в Черновицкой области обнаружили внедорожник Range Rover на иностранных номерах, который двигался в направлении границы с Румынией – и попытались его остановить.

"Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда. Он пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет", – констатировали в ГПСУ.

Тем временем правоохранительные органы начали поиски злоумышленника. Спустя некоторое время после наезда брошенную водителем машину обнаружили на окраине одного из населенных пунктов области.

"В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются", –указано в сообщении.

