"Мне голову оторвут": журналисты выяснили, как Тищенко с бывшей женой могли пропускать через благотворительный фонд "откаты" от колл-центров. Расследование

Народный депутат Украины Николай Тищенко и его бывшая супруга Алла Барановская, возможно, использовали свой благотворительный фонд "Дорога мира" для получения средств, которые могли поступать от колл-центров. Таким образом, по этой схеме они могли скрывать их происхождение.

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Об этом сообщает Bihus.info. Материалы обнародовало следствие во время судебного заседания 3 июля, на котором парламентарию избирали меру пресечения.

Что известно об этой махинации

По данным журналистов, четыре года назад Тищенко и Барановская организовывали благотворительные ужины в ряде городов Европы, где собирали средства для военных или украинских городов, пострадавших от российских ракетных ударов. Однако они проводились в дорогих заведениях, где присутствовали известные гости, а суммы собранных пожертвований были весьма незначительными для таких мероприятий.

Деятельность фонда изучили в ходе дела Тищенко детективы НАБУ и САП. Как стало известно, фонд мог завышать реальную стоимость закупленных автомобилей для армии и использовать деньги для собственных нужд.

Вина Барановской и колл-центры

На суде также были показаны фрагменты переписки Аллы Барановской. В одном из них она обсуждала оформление документов на закупку автомобилей для благотворительности, в частности предлагала сделать так, чтобы машины "выглядели" на 100 тыс. долл., хотя фактическая стоимость могла быть ниже.

"Четыре маленькие машины будут выглядеть совсем не очень. Мне надо как-то сфотографировать, чтобы выглядело на 100 тысяч, никто не поверит, что эти 4 пендюрки стоят по 25 тысяч. Просто четыре маленьких машины визуально не вытянут на сотню баксов… 40 верни, не забудь, а то мне голову оторвут", – писала Барановская.

Также, как заявляло следствие, прикрываясь борьбой с колл-центрами, Тищенко вымогал деньги у людей, которые, по его мнению, были причастны к их работе. Он обещал не преследовать одни колл-центры и поддерживать другие, используя свои полномочия парламентария. Часть этих средств, как считается, депутат получал под видом благотворительной помощи через фонд "Дорога мира", но отдельные взносы на счета фонда даже не поступали.

В частности, по версии следствия, Тищенко легализовал незаконные 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения с Барановской. По данным правоохранителей, у неё не было законных доходов для такого подарка, а факта передачи денег не было. Во время обыска у Барановской детективы обнаружили два загранпаспорта Тищенко, дубликат депутатского удостоверения и карточку для голосования.

Что предшествовало

В начале июля Высший антикоррупционный суд Украины назначил народному депутату залог в размере 10 млн гривен. Тищенко возмутило это решение, поэтому он подал жалобу на "необоснованную" сумму залога.

3 июля в Киеве неизвестный забросал его помидорами. Политик едва не подрался со своим обидчиком, однако не смог его догнать. Видео инцидента активно публиковали в соцсетях.

Напомним, 9 июля депутат внес установленный судом залог в размере 10 млн гривен. Известно , что средства предоставил сам Тищенко и ещё одно анонимное лицо.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко также обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецназа военной разведки "Кракен" Дмитрия Мазохи. Инцидент произошел в июне 2024 года в Днепре. По статье, которую ему инкриминируют, народному депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

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