Участвовал в репрессиях: предатель Украины, возглавлявший 'полицию' оккупантов в Чаплинке, получил 15 лет тюрьмы

Предатель Украины, возглавлявший "полицию" российских захватчиков в оккупированной Чаплинке Херсонской области, получил 15 лет заключения. В 2014 году мужчина добровольно начал сотрудничать с агрессором.

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". В настоящее время злоумышленник скрывается на ВОТ Украины, он объявлен в розыск и осужден заочно.

"Тернопольский горрайонный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы участника оккупационной администрации РФ, который во временно оккупированной Чаплинке руководил подразделением "полиции" и участвовал в репрессиях против местных жителей. Следствие установило, что еще в 2014 году мужчина добровольно присоединился к террористической организации "ДНР", – говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 мужчина согласился возглавить так называемое "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции" – фиктивное подразделение "МВД РФ в Херсонской области".

В должности и. о. главы отделения он выполнял задачу Кремля направленную на подавление проукраинского сопротивления, отдавал приказы на незаконное задержание и заключение местных жителей, подвергавшихся пыткам и принуждавшихся к сотрудничеству с россиянами.

Суд признал фигуранта виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и заниматься правоохранительной деятельностью сроком на 12 лет.

Поскольку мужчина скрывается на временно оккупированной территории, срок наказания будет исчисляться с момента задержания.

Напомним, в Херсонской области коллаборант приговорен к 12 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору. В июне 2022 года он во временно оккупированном Херсоне вызвался стать "исполняющим обязанности главного врача" в незаконно созданном учреждении "ГБУ "Территориальное медицинское объединение МВД" и работал в интересах россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд Украины вынес приговор агенту ФСБ. Предатель шпионил за военными объектами в Кировоградской области и передавал информацию российским спецслужбам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

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