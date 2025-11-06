В Украину экстрадировали соучастника коррупции в "Энергоатоме" на 100 млн грн: как действовала схема

Украина добилась экстрадиции из Германии фигуранта расследования о коррупции в "Энергоатоме" на 100 млн грн. Деньги были украдены на строительстве нового хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Речь идет о руководителе частной компании, которая поставляла оборудование системы радиационного контроля по втрое завышенным ценам, – разницу участники группы присвоили.

Схема была разоблачена в 2023-м, и с ноября того же года фигурант находился в розыске, а в апреле 2025-го его задержали в Германии. Сейчас мужчину передали сотрудникам НАБУ в международном пункте пропуска "Краковец – Корчова" на границе с Польшей.

Подробности дела

Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива происходило в 2017-2020 годах. В 2020-м проект был скорректирован, из-за чего возникла необходимость в закупке работ по его завершению.

Поэтому ОП "Атомпроектинжиниринг", которое входит в структуру НАЭК "Энергоатом", без открытых торгов заключило договор с частной компанией о завершении строительства хранилища. В частности, предприятие должно было поставить оборудование системы радиационного контроля – его закупали по рыночной стоимости, а поставляли втрое дороже.

Таким образом, благодаря дополнительным соглашениям стоимость договора по строительству хранилища выросла втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн. А именно на системах радиоконтроля коррупционеры разжились на 100 млн грн.

Всего в расследовании фигурируют пять человек (производство в отношении одного из них было закрыто в связи с его смертью):

тогдашний генеральный директор и начальник сметно-договорного отдела "Атомпроектинжиниринг";

и руководитель, его заместитель и работник юридического отдела компании-поставщика.

Им вменяют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заместительницу генерального директора филиала "Атомэнергомаш", который также входит в структуру "Энергоатома", задержали за взятки. Она требовала от компании-подрядчика ежемесячную "плату" за своевременную оплату работ и непрепятствование выполнению контракта. Таким образом женщина получила 1,67 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!