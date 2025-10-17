Корректировали удары врага по Черниговщине и Донецкой области: какое наказание получили трое предателей Украины

Двое жителей Донецкой области и студент из Чернигова получили длительные тюремные сроки за сотрудничество с российскими спецслужбами. Они передавали оккупантам данные об украинских военных и корректировали удары по нашим позициям.

Об этом 17 октября сообщил официальный канал Службы безопасности Украины. Следователи СБУ собрали доказательства, подтверждающие вину фигурантов в государственной измене и помощи врагу во время войны. Контрразведка установила, что предатели действовали в составе агентурных сетей российских спецслужб и регулярно передавали разведданные через связных или чат-боты.

Как действовали агенты

По данным следствия, 52-летний житель Покровского района сотрудничал с российской военной разведкой. Через знакомого из оккупированной части Донецкой области он получал задание обходить фронтовую местность и фиксировать координаты опорных пунктов и позиций украинских защитников.

Еще один осужденный – 28-летний студент из Чернигова – передавал сотруднику ФСБ маршруты движения украинской бронетехники в направлении восточного фронта.

Третий фигурант, 49-летний житель Мирнограда, посылал в российский чат-бот данные о расположении Сил обороны и открыто ожидал оккупации региона.

Суд и приговоры

Суд признал всех троих виновными в государственной измене и несанкционированном распространении информации о движении ВСУ в условиях военного положения. Двое агентов получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а третий – 9 лет, учитывая его сотрудничество со следствием.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции украинских бойцов. Речь идет о 52-летнем безработном: он привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в Telegram. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

