Корректировал ракетные атаки по Одессе и Житомиру: в Украине поймали и бросили за решетку российского агента. Фото

В Украине осудили 19-летнего жителя Одесской области, который шпионил в пользу ФСБ и корректировал ракетно-дронные атаки России по объектам Сил обороны в Одессе и Житомире. Предатель передавал врагу координаты штабов и логистических центров ВСУ.

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По решению суда он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Как установило расследование, наведением огневого поражения занимался 19-летний одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.

По данным СБУ, юноша вышел на российские спецслужбы самостоятельно - в Telegram-каналах искал возможность "подзаработать", и на него вышел кадровый сотрудник ФСБ.

Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его "откомандировали" в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте. Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.

Однако план сорвали украинские спецслужбы. СБУ разоблачила его еще на этапе сбора информации. Агента задержали возле режимного объекта - прямо во время шпионажа. При себе он имел телефон с доказательствами сотрудничества с россиянами.

Суд признал предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Ему назначено 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины при поддержке Главнокомандующего Вооруженных сил задержала еще одного агента ФСБ в рядах украинских военных. Врагу помогал 32-летний водитель-электрик одной из воинских частей, дислоцированных в Кировоградской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного информатора российских спецслужб (ФСБ), который корректировал вражеские удары по Николаевщине. Предателем оказался 57-летний местный житель, экс-работник мебельной фабрики.

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