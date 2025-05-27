Корректировал удары РФ: СБУ разоблачила "крота" ФСБ в воинской части на Кировоградщине. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины при поддержке Главнокомандующего Вооруженных сил задержала еще одного агента ФСБ в рядах украинских военных. Врагу помогал 32-летний водитель-электрик одной из воинских частей, дислоцированных в Кировоградской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержанный корректировал воздушные атаки армии РФ по центральному региону Украины.

По данным следствия, мужчина собирал и передавал врагу координаты госпиталей и медицинских учреждений, где находились раненые украинские военные. Также он передавал ФСБ информацию о маршрутах передвижения подразделений своей части в направлении фронта, включая виды их вооружения.

После выполнения заданий он планировал осуществить "эвакуацию" во временно оккупированную часть Донецкой области, чтобы вступить в вооруженные формирования РФ и продолжить воевать против Украины уже открыто.

Этим планам помешали сотрудники военной контрразведки СБУ, которые задержали его "на горячем" – во время проведения визуальной разведки вблизи одного из военных объектов. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с противником.

Правоохранители установили, что злоумышленник попал в поле зрения российских спецслужб благодаря антиукраинским комментариям в пророссийских Telegram-каналах. Именно через них ФСБ вышла на него и предложила сотрудничество в обмен на финансовое вознаграждение, которого он в итоге не получил.

Перед задержанием СБУ провела специальные мероприятия, чтобы обезопасить военные объекты и не допустить утечки информации.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Кировоградской области совместно с военной контрразведкой под процессуальным руководством Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного информатора российских спецслужб (ФСБ), который корректировал вражеские удары по Николаевщине. Предателем оказался 57-летний местный житель, экс-работник мебельной фабрики.

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