Хотел выехать к сыну за границу: в Одесской области пенсионер с инвалидностью исправил ручкой дату в удостоверении и поплатился

Житель Одесской области ручкой исправил дату в удостоверении, чтобы пересечь границу и поехать к сыну. За это суд назначил ему 1190 гривен штрафа.

Видео дня

Из материалов судебного дела стало известно, что подсудимый имел удостоверение государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, срок действия которого завершился в сентябре 2025 года. В октябре он ручкой изменил в документе год окончания действия с "2025" на "2026".

Мужчина заявил, что в Пенсионном фонде ему объяснили: все необходимые данные есть в базе, а потому он имеет право на пересечение границы. Вместе с женой он отправился в пункт пропуска.

В прошлом году 21 октября на пункте пропуска "Староказачье" в Белгород-Днестровском районе супруги пытались пересечь границу. Во время проверки документов пограничники попросили предъявить именно удостоверение лица с инвалидностью. По словам пенсионера, после этого он вернулся к автомобилю, дорисовал цифру в документе, а затем снова показал его работникам ГПСУ.

Такой поступок мужчина объяснил семейными обстоятельствами. На суде он признал вину и отметил, что его сын, который живет за границей, сломал руку и попросил отца встретить его в аэропорту, поскольку находился с маленьким ребенком. Пенсионер также сообщил, что ему назначили I группу инвалидности, однако нового удостоверения он еще не получил.

Суд признал раскаяние мужчины смягчающим обстоятельством. Его признали виновным в подделке официального документа и использовании подделки (ч. 1 и 4 ст. 358 УКУ). За содеянное подсудимому назначили 1190 гривен штрафа. Также мужчина должен заплатить более 7 тысяч гривен за проведение судебной экспертизы.

Напомним, в Полтавской области суд признал местного жителя виновным в препятствовании деятельности ВСУ из-за распространения информации о перемещении военных в Telegram. Мужчина систематически сообщал о мобилизационных мероприятиях, что могло помочь избегать вручения повесток.

Также OBOZ.UA сообщал, пустомытовский райсуд Львовской области вынес вердикт женщине, которая пыталась переправить в Нидерланды деталь от дрона-камикадзе Shahed-136. Во время досмотра таможенники обнаружили в коробке блок управления беспилотником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!