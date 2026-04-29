На Полтавщине мужчина извещал о перемещении военнослужащих ТЦК и поплатился: какое решение принял суд

В Полтавской области суд признал местного жителя виновным в препятствовании деятельности ВСУ из-за распространения информации о перемещении военных в Telegram. Мужчина систематически сообщал о мобилизационных мероприятиях, что могло помочь избегать вручения повесток.

Несмотря на реальный срок наказания, его освободили от отбывания с испытанием. Информацию обнародовало "Общественное Полтава".

Обвиняемый – уроженец поселка Опошня, который работал машинистом насосных установок в газодобывающей отрасли. Весной 2025 года он присоединился к открытому Telegram-сообществу, где публиковали информацию о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий, а также расположение блокпостов и представителей военных формирований.

В течение мая-августа 2025 года мужчина неоднократно размещал сообщения о передвижении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в своем населенном пункте и вблизи него. Всего он опубликовал около девяти таких сообщений, предупреждая других участников чата о возможном присутствии военных.

Суд квалифицировал эти действия по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – как препятствование законной деятельности Вооруженных сил в особый период. Согласно приговору Зеньковского районного суда Полтавской области, мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Впрочем, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год. В этот период осужденный должен регулярно появляться в органы пробации, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ивано-Франковске вынесли приговор администратору Viber-сообщества, через которое распространяли информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. Там систематически публиковали сообщения о локациях в городе и области, на которых работают военнослужащие ТЦК и СП.

