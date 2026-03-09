Жительница Львовской области пыталась отправить за границу деталь от российского дрона и поплатилась: как наказали

Пустомытовский райсуд Львовской области вынес вердикт женщине, которая пыталась переправить в Нидерланды деталь от дрона-камикадзе Shahed-136. Во время досмотра таможенники обнаружили в коробке блок управления беспилотником.

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на судебный вердикт. Ей назначили штраф в размере 34 тыс грн .

Детали дела

Как сообщается, в сентябре прошлого года обвиняемая отправила посылку "Новой почтой" в Нидерланды, указав в таможенной декларации, что пересылает "компьютерные части" стоимостью 113 евро.

Прроте когда посылку проверили в таможенном пункте "Львов-почтовый" в селе Мурованое, то обнаружили там блок управления двигателем вражеского беспилотника, который согласно своим характеристикам относится к товарам военного назначения. Международная передача таких компонентов зідійснюється исключительно государственными органами.

На суде женщина свою вину полностью признала. Суд учел ее заявление, что противоправных умыслов у нее не было.

"Указанное уголовное правонарушение она совершила в связи с получением дохода и никакого противоправного умысла не имела, а о необходимости на такие действия разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины ей ничего не было известно", — говорится в тексте вердикта.

В результате суд оштрафовал женщину на 34 тыс. грн, взыскав 17,8 тыс. грн расходов на проведение экспертиз. Также суд постановил уничтожить деталь, а мобильный телефон вернуть владелице.

