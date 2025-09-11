Экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе надели электронный браслет – САП

Депутату Хмельницкого областного совета и бывшему председателю Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе надели электронное средство контроля. Она вышла под залог после того, как суд изменил ей меру пресечения.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии Укринформу. Она отметила, что подозреваемая также выполняет возложенные на нее процессуальные обязанности.

Постолюк напомнила, что 4 сентября Высший антикоррупционный суд изменил Крупе меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил ряд процессуальных обязанностей: сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Также к подозреваемой применили ряд ограничений: она не может покидать пределы Хмельницкого, должна воздерживаться от общения с определенными лицами, сообщать об изменении места жительства и прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду.

"6 сентября к ней было применено электронное средство контроля. С тех пор она его носит. Кроме того, подозреваемая выполняет возложенные на нее процессуальные обязанности: появляется на вызов, сдала на хранение свой паспорт для выезда за границу", – сообщила Постолюк.

По словам представительницы САП, за Крупу внесли часть средств, которые были определены в размере залога.

Что предшествовало

4 октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, уличили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков были обнаружены наличные в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – порой сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активов стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование относительно возможного незаконного обогащения. Объясняется это тем, что контракт с ней был заключен еще в ноябре 2020 года сроком на пять лет – с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше открыли уголовное производство против Татьяны Крупы по факту легализации незаконно добытых средств. Женщина и ее родственники в 2022-2024 годах (в том числе и после объявления ей подозрения в незаконном обогащении) вывозили деньги в Польшу. О каких именно суммах идет речь, не указывается, но известно, что их вносили на банковские счета и переводили на счета банков в Швейцарии и США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!