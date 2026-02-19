"Забытые" миллионы и счет в Польше: скандальная экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа переписала свою декларацию

Экс-глава Хмельницкой МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) Татьяна Крупа подала исправленную декларацию, в которой внезапно "нашлись" миллионы наличных, счет в Польше и дополнительное имущество, записанное на мужа. Все это появилось на фоне завершенного расследования, где Крупу подозревают в незаконном обогащении на 160 млн грн и выводе средств за границу.

Об этом говорится в декларации экс-чиновницы, документ есть в открытом доступе. Обновленная декларация появилась в реестре 17 февраля и сразу привлекла внимание из-за появления новых миллионных сумм.

Главное изменение – добавление денежных активов, принадлежащих мужу декларантки Владимиру Крупе, которые ранее не были отражены. Речь идет преимущественно о больших объемах наличности в валюте. В декларации указаны средства, изъятые правоохранительными органами, а именно $544,2 тыс., а также две суммы по $5 тыс. Отдельно указаны наличные сбережения в размерах $277,2 тыс., $320 тыс. и $192 тыс.

Кроме того, в документе появилась информация о средствах мужа в ПриватБанк – 211,5 тыс. грн. Еще одна заметная новация это задекларированный собственный счет Татьяны Крупы в польском банке PKO Bank Polski, на котором размещено $2,5 тыс. В целом же в исправленной декларации фигурирует более $1,3 млн наличных средств, что существенно меняет общую картину финансового состояния семьи.

Обновленный документ содержит сведения о 68 объектах недвижимости и земельных участков. Часть из них – участки, которыми пользуется муж Крупы. Такое количество имущества снова актуализировало вопрос происхождения состояния, ведь они существенно превышают задекларированные официальные доходы.

В декларации также подтверждено расширение автопарка. КромеPorsche Cayenne 2019 года, муж экс-главы МСЭК задекларировал еще один Porsche Cayenne стоимостью 6,78 млн грн. Среди задекларированных драгоценностей также аксессуары, изъятые во время обысков – брендовые серьги Dior с драгоценными камнями за 700,7 тыс. грн, женские часы Rolex стоимостью 405 тыс. грн, а также наличные – $93 тыс. и 2 тыс. евро.

По итогам 2024 года доходы Татьяны Крупы составили 2,02 млн грн, тогда как ее муж задекларировал 5,21 млн грн. На банковских счетах супругов хранилось 3,88 млн грн, $230 тыс., 52,1 тыс. евро и 3,4 тыс. польских злотых. Отдельно в декларации указаны наличные средства мужа на значительно большие суммы – $3,17 млн, 135,2 тыс. евро и 1,19 млн грн.

Исправление декларации произошло на фоне завершения досудебного расследования в отношении Татьяны Крупы. Следствие установило, что в 2020–2024 годах она при содействии мужа и сына незаконно обогатилась на 160 млн грн. Часть средств, по версии правоохранителей, легализовали через фиктивные сделки с недвижимостью, после чего деньги вывозили за границу и размещали на банковских счетах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП заочно подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн, легализации имущества и подаче недостоверной декларации, а его тещу в пособничестве и использовании поддельных документов. Следствие считает, что элитные дома, автомобили и денежные активы оформлялись на родственников для сокрытия реального происхождения средств.

