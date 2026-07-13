Польша все больше зависит от иностранцев, а украинцы – ключевая рабочая сила: сколько их работает в соседней стране

Украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. По состоянию на конец января-2026 в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек.

Это свидетельствует о том, что экономика Польши все больше зависит от рабочей силы.

"Более миллиона иностранных работников – это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: украинцы в целом хорошо интегрированы в европейский рынок труда. В частности, они:

знают языки;

имеют опыт работы;

не нуждаются в длительной адаптации.

"Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран", – резюмировали аналитики.

Период серьезных темпов роста зарплат закончился

Вместе с тем, темпы роста зарплат зарплат в Польше существенно замедлились. Одной из причин этого в экспертной среде называют снижение инфляционного давления – если в начале 2025 года индекс потребительских цен в стране составлял 104,9%, то в январе-феврале-2026 он снизился до 102,1%.

Кроме того, отмечается, компании все чаще прибегают к более консервативному управлению расходами и более жесткой финансовой дисциплине. Соответственно, констатируется, период двузначных темпов роста зарплат остался позади – в т.ч., и для украинцев.

"В то же время, сами работники все чаще выбирают стабильность вместо смены работы ради более высокого дохода. Бизнес все более осторожно относится к кадровым расходам, но в то же время вынужден сохранять конкурентоспособность на рынке труда", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним из ее источников может стать Украина, для которой это может перерасти в большую проблему, ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

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