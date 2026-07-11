Командир 155-й бригады сбежал в СЗЧ, а в отношении его солдат ведется расследование. Подробности

В субботу, 11 июля, стало известно, что командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. В настоящее время он находится в розыске.

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Информацию об этом подтвердили в ОК "Юг". Также отмечается, что бойцов бригады, фигурирующих в соответствующем расследовании, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Вниманию общественности и СМИ! В сети распространяется информация о событиях, связанных с военнослужащими в/ч А5001", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Юг" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования.

"Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями", – подчеркивают в ОК "Юг".

Там добавляют, что в настоящее время устанавливается местонахождение командира в/ч А5001, который самовольно покинул место службы. Детали, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут обнародованы правоохранительными органами.

В ОК "Юг" просят граждан и представителей СМИ воздержаться от распространения информации, не подтвержденной следствием.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что военнослужащих этой бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин в селе в Киевской области.

28 июня военные ворвались во двор, где находились два брата, силой вывезли их в неизвестном направлении, после чего мужчины исчезли и не выходили на связь.

Напомним, что 11 июля военнослужащему, которого подозревают в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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